10 Hari, 16 Kebakaran Lahan di Jateng, Satu Orang Tewas di Batang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di Jawa Tengah. Dalam 10 hari pertama Juli 2026, tercatat 16 kasus kebakaran lahan terjadi di berbagai daerah di provinsi ini.

Polda Jawa Tengah mengungkapkan sebagian besar kebakaran terjadi pada rentang waktu pukul 09.00 hingga 16.00 WIB, saat suhu udara berada pada titik tertinggi.

"Kebanyakan terjadi ketika suhu udara mencapai puncak," ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Senin (14/7).

Dari belasan kejadian tersebut, satu insiden di Kabupaten Batang berujung fatal. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia dalam kebakaran yang diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan.

Meningkatnya frekuensi kebakaran membuat kepolisian menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Artanto mengatakan personel Bhabinkamtibmas telah dioptimalkan untuk memberikan edukasi kepada kelompok tani, pengelola kawasan hutan, hingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan kebakaran.

Selain itu, Polda Jateng juga memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, Perhutani, serta pemerintah daerah guna mempercepat deteksi dini dan penanganan ketika kebakaran terjadi.

"Kami juga menyiagakan personel beserta peralatan pendukung pemadaman, termasuk kendaraan meriam air untuk mendukung penanganan darurat di lokasi tertentu," kata Artanto.