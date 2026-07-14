Lebih dari Setahun, Misteri Hilangnya Mozza Belum Terpecahkan, Sempat Terdeteksi di Kota Lama Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Misteri hilangnya Mozza Axillia Gunarsa (18), warga Dusun Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, hingga kini belum terungkap.

Meski berbagai petunjuk telah ditelusuri, polisi masih belum menemukan keberadaan remaja yang dilaporkan menghilang sejak Juni 2025 tersebut.

Polda Jawa Tengah memastikan penyelidikan terus berjalan. Sejumlah petunjuk yang muncul selama setahun terakhir masih didalami guna mengungkap keberadaan korban.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus orang hilang tersebut dengan mengedepankan penyelidikan yang profesional dan berbasis fakta.

"Setiap informasi yang diterima, sekecil apa pun, akan kami tindak lanjuti secara serius," ujar Artanto, Selasa (14/7).

Berdasarkan hasil penyelidikan, Mozza meninggalkan rumah pada 25 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, dia berpamitan kepada orang tuanya melalui pesan WhatsApp dengan alasan hendak mengantarkan laptop milik temannya ke Semarang.

Korban diketahui pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dan sejak saat itu tidak pernah kembali ke rumah.

Dalam proses pencarian, penyidik menemukan petunjuk yang mengarah ke kawasan Kota Lama Semarang. Lokasi tersebut menjadi titik terakhir yang diduga sempat dilalui korban sebelum jejaknya menghilang.