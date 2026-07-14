Sopir Ambulans di Semarang Dipecat Via WhatsApp, Begini Respons Wali Kota Agustina

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti akan menindaklanjuti laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa seorang sopir ambulans di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang.

Agustina mengatakan akan memeriksa laporan yang dilaporkan oleh Rokhmad, sopir ambulans Puskesmas Pudakpayung didampingi oleh LBH Semarang pada Senin (13/7) kemarin.

“Kami urus, kami urus mestinya,” kata Agustina saat ditemui di Balai Kota Semarang, Selasa (14/7).

Sebelumnya diberitakan, seorang sopir ambulans Puskesmas Pudakpayung, Kota Semarang Rokhmad dipecat atau pemutusan hubungan kerja (PHK) lewat layanan perpesanan WhatsApp.

Karena itu, juru mudi yang menginduk di Dinas Kesehatan (Dinkes) itu didampingi LBH Semarang melapor ke Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti pada Senin (13/7).

Sang sopir yang telah bekerja selama tujuh tahun, tetapi statusnya hanya sebagai karyawan tidak tetap atau pekerja kontrak dengan waktu tertentu (PKWT) melalui pihak ketiga perusahaan alih daya PT. Etos Nasional Kudus (PT Etos).

Pengacara LBH Semarang M Safali mengatakan pemecatan secara tidak prosedural itu diawali dengan pengalihan status sopir ambulans tersebut dari pegawai nonASN Dinkes kemudian beralih menjadi buruh outsourcing pada 2024. Namun, tetap bekerja di lingkungan Dinkes Kota Semarang.

Menurutnya, kebijakan pengalihan ke outsourcing ini terbukti tebang pilih, tidak berdasar hukum, dan tidak diberlakukan merata pada 39 Puskesmas se-Kota Semarang.