Pupuk Indonesia Bukukan Laba Rp 8,51 T Semester I 2026, Naik 253 Persen

jateng.jpnn.com, SEMA - Laba bersih sebesar Rp 8,51 triliun telah dibukukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sepanjang Januari-Juni 2026.

Capaian itu meningkat 253 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring pelaksanaan transformasi bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, serta efisiensi operasional yang dijalankan di bawah supervisi Danantara Indonesia.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan peningkatan kinerja keuangan merupakan hasil dari penerapan operational excellence dan cost leadership secara konsisten, sejalan dengan agenda transformasi BUMN yang dicanangkan pemerintah.

“Berkat dukungan pemerintah melalui Danantara transformasi bisnis secara menyeluruh sudah mulai membuahkan hasil berupa capaian kinerja keuangan yang membanggakan. Dengan fondasi keuangan yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ini berkelanjutan, bukan hanya untuk kinerja perusahaan, tapi juga untuk kontribusi yang lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Rahmad, Selasa (14/7).

Selain laba bersih, Pupuk Indonesia mencatat pendapatan sebesar Rp 59,67 triliun atau tumbuh 51 persen dibandingkan semester I 2025. Sementara itu, EBITDA meningkat 140 persen menjadi Rp 14,28 triliun, didorong oleh kenaikan volume produksi dan efisiensi biaya operasional.

Menurut Rahmad, disiplin dalam pengelolaan biaya memungkinkan perusahaan mempertahankan pertumbuhan secara berkelanjutan, terlepas dari fluktuasi harga komoditas global.

Transformasi bisnis juga memperkuat ketahanan perusahaan melalui diversifikasi sumber pendapatan dengan meningkatkan kontribusi segmen non-subsidi dan produk non-pupuk. Selain itu, perusahaan memperluas sumber pasokan serta menerapkan skema kontrak bahan baku untuk mengurangi dampak volatilitas harga komoditas terhadap struktur biaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pupuk Indonesia menjalankan transformasi menyeluruh melalui penerapan operational and digital excellence, penguatan holding business streamlining, peningkatan distribusi public service obligation (PSO), serta penguatan sektor komersial.