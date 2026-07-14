Pertemuan Kajati dan Kapolda Jateng di Semarang, Ini Pembahasannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah (Jateng) Teguh Subroto melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Kota Semarang pada Senin (13/7).

Pertemuan yang diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jateng dan penyidik Polda Jateng ini dilakukan seusai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Jaksa Agung St Burhanuddin pada pada Senin (13/7).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng Arfan Triono mengatakan sinergi antara Kejaksaan dan Polri merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu alias integrated criminal justice system.

“Hubungan yang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dan penyidik menjadi kunci agar setiap proses penegakan hukum berjalan efektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum,” kata Arfan, Selasa (14/7).

Dia mengatakan kebersamaan itu menjadi simbol solidnya koordinasi dan kolaborasi kedua institusi dalam mengawal setiap proses penegakan hukum secara profesional, objektif, dan berkeadilan.

“Komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Arfan.

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Menurutnya, sinergi tersebut juga menjadi fondasi dalam menciptakan situasi Jateng yang aman, tertib, dan kondusif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Melalui kebersamaan ini, Kejaksaan dan Polri berkomitmen terus memperkuat kerja sama dalam memberikan pelayanan hukum terbaik demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Arfan.