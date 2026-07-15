Ferry Irwandi Ungkap Pentingnya Storytelling

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rangkaian Dies Natalis ke-45 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) belum selesai. Kali ini, seminar dan bincang interaktif mendatangkan sosok Ferry Irwandi, Rabu (15/7).

Agenda ini bertajuk “The Art of Storytelling: Mengubah Gagasan Menjadi Dampak, Memberi Makna di Era Digital” ini digelar di GP 7 UPGRIS.

Rektor UPGRIS Sapto Budoyo mengatakan tiap dies natalis, seminar nasional maupun bincang interaktif seperti ini rutin digelar.

“Tentu harapan kami tujuannya untuk memberikan bekal ya kepada generasi muda untuk mampu mengomunikasikan gagasan, membangun narasi, mempengaruhi perubahan dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat di era digital ini,” kata Sapto.

Sapto bilang acara ini dihadiri 688 peserta. Jumlah itu melebih jumlah yang ditargetkan sebanyak 500 orang. Mereka yang hadir terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan UPGRIS.

“Bahkan ini ada juga pengurus OSIS siswa SMK di Kota Semarang yang didampingi oleh guru dan kepala sekolah,” ujarnya.

Bincang interaktif ini, menurutnya, sesuai dengan tema dies natalis tahun ini, yakni “UPGRIS Memberi Makna”. “Saat ini, cita-cita kami meneruskan prestasi sebagaimana dilakukan oleh pemimpin sebelumnya,” ujarnya.

Dia berharap dengan hadirnya Ferry Irwandi bisa memberi dampak ke masyarakat luas. “Bahwa bisa mengubah menjadi hal yang positif untuk kemajuan negara dan bangsa,” katanya.