Kekeringan Meluas di Banjarnegara, 11 Desa Mengalami Krisis Air Bersih

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Dampak musim kemarau 2026 di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, makin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara mencatat sebanyak 11 desa di empat kecamatan kini mengalami krisis air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan jumlah wilayah terdampak terus bertambah seiring menurunnya ketersediaan sumber air di sejumlah desa.

"Hingga saat ini tercatat sebanyak 11 desa di empat kecamatan yang terdampak kekeringan," kata Aji, Kamis (16/7).

Sebelas desa tersebut meliputi Desa Somawangi, Jalatunda, dan Kaliwungu di Kecamatan Mandiraja, Desa Merden di Kecamatan Purwanegara, Desa Serang, Wanadri, Gemuruh, dan Kebondalem di Kecamatan Bawang, serta Desa Duren, Kebutuh Duwur, dan Kebutuh Jurang di Kecamatan Pagedongan.

Untuk membantu warga yang terdampak, BPBD Banjarnegara terus mendistribusikan bantuan air bersih secara bergiliran ke desa-desa yang mengalami krisis.

Pada Rabu (15/7), bantuan air bersih disalurkan ke Desa Jalatunda, Kebondalem, Wanadri, dan Merden dengan total 14 tangki atau sekitar 7.000 liter air.

Distribusi tersebut didukung tiga unit truk tangki milik BPBD Banjarnegara dan satu unit tangki milik PMI Banjarnegara.

Aji mengungkapkan hingga pertengahan Juli 2026, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih dalam jumlah besar kepada masyarakat terdampak.