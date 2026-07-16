Sidak Sekolah Rakyat di Semarang, DPRD Soroti Kekurangan Guru

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Rakyat (SR), Kamis (16/7).

Di sana, para anggota dewan melihat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga sarana prasarana bangunan baru SR tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Mualim mengapresiasi berdirinya SR di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang ini. Menurutnya, keberadaan SR terintegrasi, mulai jenjang SD, SMP dan SMA ini merupakan wujud negara hadir dalam mencerdaskan bangsa.

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“Setelah kami melihat secara langsung ini perlu kami apresiasi bahwa pemerintah khususnya, di Kota Semarang sendiri juga pertama kali ada Sekolah Rakyat. Ini benar-benar mengentaskan bisa dikatakan buta huruf juga ya,” kata Mualim, Kamis (16/7).

Mualim bersama anggotanya takjub dengan skema SR dalam mencetak generasi penerus. Dalam menimba ilmu, para murid SR sepenuhnya tanpa dipungut biaya. Bahkan pemerintah akan mencarikan pekerjaan setelah mereka lulus.

“Cukup luar biasa. Fasilitasnya bagus, baik ruang kelas, asrama dan pembelajarannya. Kami juga melihat anak-anak makan, ada rasa kebersamaan,” ujarnya.

Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan komisi bidang pendidikan ini. Di antaranya terkait daya tampung murid, jumlah guru dan wali asuh hingga layanan psikolog bagi siswa yang tinggal di asrama.

Mualim menilai kapasitas murid baru SD, SMP, SMA yang masing-masing terdiri 90 siswa dengan total 270 ini tak sebanding dengan jumlah guru hanya 20 orang. Termasuk wali asuh yang terbatas.