'Safe House' Milik Bupati Sukoharjo di Solo Digeledah KPK, Dua Koper Dibawa Penyidik

jateng.jpnn.com, SOLO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah rumah yang disebut sebagai safe house milik Bupati Sukoharjo Etik Suryani di kawasan Laweyan, Kota Solo, Kamis (16/7).

Penggeledahan dilakukan di rumah yang berada di Jalan Jagalan RT 02/RW 05, Kelurahan Bumi. Tim penyidik berada di lokasi sekitar satu setengah jam sebelum meninggalkan rumah tersebut sekitar pukul 11.00 WIB.

Dari pantauan di lokasi, petugas KPK terlihat membawa dua koper berwarna hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan sebelum meninggalkan area penggeledahan.

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Salah seorang warga setempat berinisial E mengatakan tim KPK bersama aparat kepolisian tiba sekitar pukul 09.30 WIB.

"Tadi pukul setengah 10 datang dan langsung ke sana," kata E sambil menunjuk rumah yang digeledah.

Menurut dia, rumah tersebut merupakan milik orang tua Etik Suryani dan selama ini ditempati adiknya yang bernama Erwan. Meski demikian, Etik disebut pernah tinggal di rumah tersebut saat masih kecil.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan KPK terhadap Bupati Sukoharjo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan perkara yang menjerat Etik Suryani berkaitan dengan dugaan pemerasan.