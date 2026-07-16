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Terseret Arus Irigasi, Dua Bocah di Banjarnegara Ditemukan Meninggal Dunia

Kamis, 16 Juli 2026 – 21:20 WIB
Terseret Arus Irigasi, Dua Bocah di Banjarnegara Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.com Jateng
Tim SAR gabungan melakukan pencarian dua bocah yang tenggelam di saluran irigasi Desa Kalibenda, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (16/7/2026). Foto: SAR Semarang

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Tim SAR gabungan menemukan dua bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di saluran irigasi Desa Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dalam kondisi meninggal dunia, Kamis (16/7).

Kedua korban diketahui bernama Muhammad Fadli Al Fayad (10) dan Zafran (12), warga Desa Kalibenda.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan kedua korban ditemukan setelah proses pencarian yang dilakukan sejak Rabu (15/7) sore.

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Korban Muhammad Fadli ditemukan sekitar 1,7 kilometer dari lokasi awal dilaporkan hilang, sedangkan korban Zafran ditemukan sejauh 3,5 kilometer dari titik kejadian.

"Kedua jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk penanganan lebih lanjut," kata Budiono.

Sebelumnya, kedua bocah tersebut dilaporkan hilang saat bermain di sekitar saluran irigasi di Desa Kalibenda pada Rabu sore.

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Warga yang mengetahui kejadian itu sempat melakukan pencarian secara mandiri di sepanjang saluran irigasi yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 hingga 2 meter. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga bantuan tim SAR gabungan akhirnya dikerahkan.

Proses pencarian pada hari pertama sempat menghadapi kendala akibat derasnya arus air. Kondisi tersebut dipengaruhi pintu saluran irigasi yang masih terbuka sehingga menyulitkan penyisiran di lokasi kejadian.

Dua bocah yang dilaporkan tenggelam di saluran irigasi Desa Kalibenda, Banjarnegara, ditemukan meninggal dunia setelah pencarian tim SAR gabungan.
Sumber antara
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TAGS   banjarnegara tenggelam bocah Meninggal Dunia

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