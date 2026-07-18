Lansia Pemetik Kelapa Ditemukan Meninggal di Atas Pohon Setinggi 15 Meter

jateng.jpnn.com, PURBALINGGA - Seorang pria lanjut usia (lansia) ditemukan meninggal dunia saat memetik kelapa di sebuah kebun di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Sabtu (18/7).

Korban diketahui bernama Suhid Suparyo (65), warga Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga.

Kapolsek Rembang Iptu Warsono mengatakan korban datang ke kebun milik warga bernama Sutarno bersama seorang rekannya sekitar pukul 08.00 WIB untuk memanen kelapa.

Sebelum bekerja, korban sempat diajak sarapan oleh rekannya. Namun, korban memilih langsung memanjat pohon kelapa.

"Menurut keterangan saksi, sekitar 10 menit setelah memanjat pohon, korban terlihat diam di atas dengan posisi kaki menggantung," kata Warsono.

Melihat kondisi tersebut, saksi berusaha memanggil korban berulang kali dan memukul batang pohon agar mendapat respons. Namun, tidak ada jawaban dari korban.

Karena curiga terjadi sesuatu, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa yang selanjutnya diteruskan ke Polsek Rembang.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan Unit Siaga SAR Banyumas, BPBD Kabupaten Purbalingga, Damkar Rembang, dan Tim Inafis Polres Purbalingga untuk melakukan evakuasi.