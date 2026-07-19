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Lapis Legit Memukau Penonton Solo Keroncong Festival 2026

Minggu, 19 Juli 2026 – 16:15 WIB
Lapis Legit Memukau Penonton Solo Keroncong Festival 2026 - JPNN.com Jateng
Penampilan Orkes Keroncong Lapis Legit di Solo Keroncong Festival 2026 di Alun-alun Keraton Surakarta Hadiningrat, Sabtu (19/7) malam. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SOLO - Orkes Lapis Legit meramaikan Solo Keroncong Festival (SKF) 2026 di Alun-alun Keraton Surakarta Hadiningrat, Sabtu (19/7) malam. Grup keroncong asal Bandung ini membawakan lima lagu yang menarik perhatian penonton.

Sejak membuka penampilan, kelompok musik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini telah memukau penonton. Lagu pembuka yang dibawakan berjudul Maribi dari Mang Koko, lalu Keroncong Nona Manis yang pernah dipopulerkan Sutarsih.

Khas Lapis Legit ini tak hanya ditunjukan melalui cak, cuk, celo, gitar. Melainkan paduan bas, drum, keyboard, flute, violin, saksofon tenor, trompet, gambang, tarompet Sunda, kendang hingga sekuenser.

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Belum selesai di situ, Langgam Bandung Utara dan Berdikari juga mencuri mata para penonton Festival Keroncong yang bertahan dua dekade ini.

Suasana energik pun diciptakan Lapis Legit kala membawakan medlei Stay With Me, Dragon Ball, Doraemon, Crayon Shinchan, hingga Heavy Rotation versi JKT48. Medlei Jepang ini mengakhiri pertunjukan Lapis Legit yang disambut aplaus.

Ketua Pelaksana SKF Bangkit Sanjaya mengatakan festival tersebut menjadi wadah apresiasi, pelestarian, sekaligus inovasi musik keroncong agar tetap relevan dan dicintai lintas generasi, khususnya di Kota Solo sebagai pusat kebudayaan.

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“Tahun ini kami mengusung tema Memayu Hayuning Keroncong yang menyiratkan semangat melestarikan musik keroncong dengan tetap berakar pada tradisi, tetapi terbuka pada kolaborasi modern,” ujarnya.

Dia menjelaskan SKF 2026 dimeriahkan oleh 13 grup keroncong dari berbagai daerah, mulai dari talenta lokal Solo, komunitas nasional, hingga penampilan kolaborasi spesial.

Orkes Lapis Legit mencuri perhatian di Solo Keroncong Festival 2026, aransemen modern disambut aplaus penonton.
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TAGS   surakarta Jawa Tengah Solo bandung keroncong solo keroncong festival

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