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Menuju Pemilu 2029, Bawaslu Demak Bekali Murid Baru Tentang Anti-Bullying

Minggu, 19 Juli 2026 – 16:25 WIB
Menuju Pemilu 2029, Bawaslu Demak Bekali Murid Baru Tentang Anti-Bullying - JPNN.com Jateng
Anggota Bawaslu Kabupaten Demak Kusfitria Marstyasih saat sosialisasi pemilih pemula menuju Pemilu 2029 pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Miftahul Huda Mijen, Kabupaten Demak. FOTO: Humas Bawaslu Demak.

jateng.jpnn.com, DEMAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak, Jawa Tengah menggelar sosialisasi bagi pemilih pemula menuju Pemilu 2029 pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kali ini, yang dituju SMK Miftahul Huda Mijen, Kabupaten Demak.

Anggota Bawaslu Kabupaten Demak Kusfitria Marstyasih menjelaskan tentang pendidikan politik dalam dalam 'Perspektif Anti-Bullying untuk Remaja'.

Menurutnya, hal tersebut menjadi tren yang harus disampaikan kepada para remaja di era sekarang. Selain itu, dalam demokrasi perbedaan pendapat bukan menjadi alasan untuk saling bully.

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“Dalam belajar Pendidikan politik, kita harus berani menyampaikan pendapat dengan santun. Ingat, dengan santun. Selain itu, perbedaan pendapat dalam demokrasi itu hal biasa. Tanpa ada bullying,” katanya, Minggu (19/7).

Meskipun saat ini para siswa-siswi belum memiliki hak pilih, menurutnya, mereka perlu dikenalkan dengan Demokrasi, Pemilu, dan Bawaslu. Karena, mereka merupakan pemilih pemula untuk Pemilu 2029 mendatang.

“Selain menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029 nanti, mereka adalah bagian dari agent of change yang dapat menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat,” ujarnya.

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Kusfitria berharap dengan upaya tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, terutama bagi pemilih pemula. Pihaknya, menyampaikan tips 5 A jika melihat dugaan pelanggaran.

“Jika melihat dugaan pelanggaran, jangan panik. Lakukan 5 A, yaitu Amati, Amankan bukti, Analisis, Adukan, dan Ajak. Bawaslu akan menindaklanjuti segala laporan dugaan pelanggaran Pemilu,” katanya.

Bawaslu Demak membekali murid baru anti-bullying sebelum menjadi pemilih pada Pemilu 2029 mendatang.
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TAGS   Jawa Tengah bawaslu demak pemilu 2029

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