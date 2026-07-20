Momen Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ikut Sukoharjo Spektakuler Run

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi larut dalam Sukoharjo Spektakuler Run 2026, Minggu (19/7). Seperti biasa, Luthfi bersama putranya, Muhammad Alif Daffa di kategori 5K.

Luthfi mengatakan olahraga lagi bukan sekedar gaya hidup, tetapi sudah menjadi kebutuhan.

“Kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan menjadi bagian dari sport tourism," kata Luthfi.

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Menurut Luthfi, kegiatan tersebut tidak semata untuk menyehatkan badan, tapi juga menggerakkan UMKM daerah.

“Ini bentuk pola hidup sehat di Provinsi Jawa Tengah dan seluruh daerah," katanya.

Sukoharjo Spektakuler Run 2026 ini merupakan puncak dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo yang sudah bergulir sejak 14 Juli lalu.

Adapun ajang lari ini diikuti sekitar 2.000 peserta. Terdiri atas 500 pelari kategori 10K dan 1.500 pelari kategori 5K.

Ribuan pelari tersebut melintasi rute sejumlah lanskap Kabupaten Sukoharjo dengan garis start dan finis di Sentra Niaga The Park Mall Solo Baru. (ink/jpnn)