Sejumlah SD Negeri di Semarang Sepi Peminat, Disdik Ungkap Dugaan Penyebabnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Kondisi tersebut kini menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang yang berencana melakukan evaluasi menyeluruh.

Kepala Disdik Kota Semarang M Ahsan mengatakan penyebab minimnya jumlah pendaftar di beberapa SD negeri tidak bisa disimpulkan secara sederhana karena melibatkan banyak faktor.

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"Faktornya berbeda-beda dan cenderung kompleks. Karena itu perlu evaluasi lebih mendalam untuk mengetahui penyebab sebenarnya," kata Ahsan di Semarang, Minggu (20/7).

Beberapa sekolah yang tercatat memperoleh murid baru dalam jumlah sangat sedikit di antaranya SDN 1 Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, yang hanya mendapatkan tiga siswa baru. Sementara itu, SDN Wonodri tercatat hanya menerima lima siswa baru.

Disdik Kota Semarang telah melakukan penelusuran data dan menemukan bahwa jumlah lulusan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Semarang mencapai 22.567 anak. Sementara itu, kuota yang tersedia di seluruh SD negeri sekitar 14.530 kursi.

Namun, jumlah pendaftar ke SD negeri hanya berada di kisaran 12 ribu siswa.

"Lulusan PAUD ada 22.567 anak. Pendaftar SD negeri sekitar 12 ribuan siswa. Artinya, sisanya kemungkinan memilih SD swasta, madrasah ibtidaiyah (MI), atau satuan pendidikan lainnya," ujarnya.