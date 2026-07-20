Anak SD Tewas Tersambar Kereta di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan Kereta Api Indonesia (KAI) terjadi di perlintasan sebidang Jalan Krokosono, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/7).

Seorang murid sekolah dasar (SD) dan ayahnya tewas di lokasi kejadian.

Kejadian bermula ketika korban bersama satu anak SD lainnya diantarkan sang ayah berangkat sekolah.

Korban masih mengenakan seragam putih merah. Korban lainnya selamat.

Kedua jenazah dan satu korban selamat telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Kota Semarang.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.50 WIB. Diduga, sepeda motor Honda Supra X berpelat nomor H 4050 AF ini menerobos palang perlintasan.

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Pada saat yang sama Kereta Barang Petikemas Cargo tujuan Stasiun Kampung Bandan Jakarta-Stasiun Kalimas Surabaya melintas. Tabrakan tak terelakkan.

Akibat kejadian tersebut, KA Petikemas berhenti dua menit di Stasiun Semarang Poncol. Pada pukul 06.56 WIB, kereta diberangkatkan kembali.