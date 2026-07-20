JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Anak SD Tewas Tersambar Kereta di Semarang

Anak SD Tewas Tersambar Kereta di Semarang

Senin, 20 Juli 2026 – 09:18 WIB
Anak SD Tewas Tersambar Kereta di Semarang - JPNN.com Jateng
Ilustrasi kereta api melintas di perlintasan sebidang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan Kereta Api Indonesia (KAI) terjadi di perlintasan sebidang Jalan Krokosono, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/7).

Seorang murid sekolah dasar (SD) dan ayahnya tewas di lokasi kejadian.

Kejadian bermula ketika korban bersama satu anak SD lainnya diantarkan sang ayah berangkat sekolah.

Baca Juga:

Korban masih mengenakan seragam putih merah. Korban lainnya selamat.

Kedua jenazah dan satu korban selamat telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Kota Semarang.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.50 WIB. Diduga,  sepeda motor Honda Supra X berpelat nomor H 4050 AF ini menerobos palang perlintasan.

Baca Juga:

Pada saat yang sama Kereta Barang Petikemas Cargo tujuan Stasiun Kampung Bandan Jakarta-Stasiun Kalimas Surabaya melintas. Tabrakan tak terelakkan.

Akibat kejadian tersebut, KA Petikemas berhenti dua menit di Stasiun Semarang Poncol. Pada pukul 06.56 WIB, kereta diberangkatkan kembali.

Seorang anak SD tewas tersambar kereta saat hendak berangkat sekolah di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah Kereta Api semarang daop 4 semarang kecelakaan maut Sekolah Dasar anak sd petikemas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU