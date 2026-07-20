Produksi Sampah Libur Sekolah di Semarang Turun 69,59 Ton

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Selama libur sekolah per 22 Juni hingga 13 Juli 2026, produksi sampah di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menurun.

Dalam libur tiga pekan itu, sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang mencapai 865,78 ton per hari.

Sementara itu, rata-rata tiga pekan sebelum libur yang mencapai 935,38 ton per hari, dengan volume tertinggi sempat menyentuh 1.058 ton.

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“Artinya, ada penurunan rata-rata hingga 69,59 ton per hari,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Glory Nasarani, Senin (20/7).

Uniknya, produksi limbah sektor rumah tangga yang masuk ke TPA Jatibarang menurun. Glory mengklaim penurunan sampah organik atau sisa makanan karena aktivitas rumah tangga berkurang.

Sementara itu, sampah dari pusat perbelanjaan, hotel dan tempat wisata stagnan.

“Dari perkiraan kami sementara, pengurangan sampah memang yang dominan dari rumah tangga. Untuk hotel dan tempat wisata tidak ada lonjakan jumlah sampah yang berarti,” katanya.

Pihaknya berharap tren penurunan volume sampah tetap terjaga setelah aktivitas sekolah kembali normal. Termasuk mendorong pilah sampah dari mulai rumah.