Pendaki Asal Bogor Tewas di Gunung Merbabu, Punya Komorbid Hipertensi

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Seorang pendaki asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat meninggal dunia di Gunung Merbabu, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Diduga, korban terkena serangan jantung.

Korban bernama Adityo Rahmat Eko Pambudi (38) itu menghembuskan napas terakhir di basecamp pendakian via Selo, Dukuh Genting, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali pada Sabtu (18/7) sekitar pukul 12.00 WIB.

Informasi yang dihimpun JPNN.com, korban mendaki Gunung Merbabu via Selo bersama tiga orang temannya sekitar pukul 10.00 WIB.

Di pos bayangan 1, korban yang merasa tidak enak badan itu turun ke basecamp.

Namun, sesampainya di basecamp korban terjatuh di teras sekitar pukul 11.30 WIB. Korban tak sadarkan diri.

Dari hasil pemeriksaan petugas Puskesmas Selo, korban dinyatakan meninggal dunia.

“Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,” kata Kapolsek Selo AKP Kiryanta dalam keterangannya, Senin (20/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban terkena serangan jantung. Selain itu, korban juga memiliki komorbid hipertensi kronis. (ink/jpnn)