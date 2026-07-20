Duka Anak SD Tewas Tersambar Kereta di Semarang, Gubernur Jateng: Ini Menjadi Perhatian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Duka atas meninggalnya seorang siswa sekolah dasar (SD) akibat kecelakaan di perlitasan kereta api Jalan Kokrosono, Kota Semarang, turut dirasakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Kecelakaan tersebut terjadi pada saat korban berangkat sekolah pada Senin (20/7) sekitar pukul 06.50 WIB.

Diduga, Honda Supra X 125 yang digunakan mengantarkan korban menerobos palang pintu. Nahas, Kereta Barang Petikemas Cargo tujuan Stasiun Kampung Bandan Jakarta-Stasiun Kalimas Surabaya melaju kencang hingga kecelakaan tak terelakkan.

Baca Juga: Anak SD Tewas Tersambar Kereta di Semarang

Kecelakaan itu menewaskan HRA (9), warga Kaliasin, Kecamatan Semarang Utara. Paman korban Rujito (45) menyusul meninggal dunia. Sementara itu, ZIA (12) mengalami luka pada bagian kepala dan menjalani perawatan medis di RSUP Dr Kariadi Kota Semarang.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh jajaran,” kata Luthfi seusai takziah di rumah korban.

Menurutnya, peristiwa tersebut sangat mengetuk hati, terlebih terjadi saat anak-anak hendak berangkat sekolah pada awal tahun ajaran baru.

“Rumah sakit saya perintahkan untuk membantu penuh. Nanti Dinas Kesehatan berkoordinasi agar penderitaan keluarga itu dapat diringankan,” ujarnya.

Luthfi meminta kejadian itu menjadi pelajaran bersama agar masyarakat lebih disiplin saat melintasi perlintasan kereta api.