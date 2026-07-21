1.130 Mahasiswa KKN UPGRIS Dibekali Edukasi Antinarkoba hingga Pencegahan Stunting

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 1.130 mahasiswa Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) mengikuti pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebelum diterjunkan ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Pembekalan menitikberatkan pada penguatan peran mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

Materi yang diberikan meliputi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Termasuk Mahasiswa Penting (Peduli Stunting), ketahanan pangan, literasi digital, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan, hingga edukasi preventif kebencanaan.

Materi P4GN disampaikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat. Pada kesempatan ini, UPGRIS juga menjalin kerja sama dengan BNN untuk memperkuat edukasi antinarkoba di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Seribuan mahasiswa itu akan ditempatkan di 66 desa yang tersebar di enam kabupaten di Jawa Tengah. Lokasi KKN meliputi Kecamatan Bergas dan Ambarawa di Kabupaten Semarang, Kecamatan Plantungan di Kabupaten Kendal, Kecamatan Mranggen dan Karangawen di Kabupaten Demak, serta Kecamatan Gubug di Kabupaten Grobogan.

KKN akan berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 September 2026 mendatang. Selama dua bulan, mahasiswa akan memperoleh konversi 10 satuan kredit semester (SKS), yang terdiri atas KKN 4 SKS, Kepemimpinan Inklusif dan Inovatif 2 SKS, Literasi Digital 2 SKS, serta Pengembangan Talenta 2 SKS.

“Sebagaimana yang menjadi kurikulum bahwa KKN ini memang wajib diikuti para mahasiswa. Harapannya, KKN ini merupakan laboratorium kehidupan nyata,” ujar Rektor UPGRIS Sapto Budoyo seusai pembekalan, Selasa (21/7).

Mengusung tema KKN UPGRIS Berdampak, Sapto berharap mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Di dalam pembekalan ini, saya berpesan agar para mahasiswa mampu beradaptasi dengan masyarakat, berintegritas, semangat, dan tentu selalu menjaga nama baik universitas,” katanya.