Tiga Nama Caketum PBNU dari Jawa Tengah Mencuat, PWNU Jateng Belum Tentukan Sikap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah nama mulai disebut-sebut bakal maju dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU.

Dari Jawa Tengah, setidaknya muncul tiga nama yang dikabarkan akan mencalonkan diri sebegai Ketum PBNU, yakni Yahya Cholil Stawuf atau Gus Yahya (saat ini masih menjabat Ketum PBNU), Pengasuh Pondok Pesantren API Magelang Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, dan Ketua Umum PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin.

Menanggapi dinamika tersebut, Katib Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Muhammad Muzammil menegaskan pihaknya belum melakukan pembahasan resmi terkait nama-nama bakal calon ketua umum tersebut.

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"Setidaknya dari Jawa Tengah telah beredar luas melalui media massa tiga nama calon, yakni Gus Yahya, Gus Yusuf dan Gus Rozin. Kami belum rapat secara resmi membahas nama-nama bakal calon baik dari Jawa Tengah maupun dari wilayah lainnya di tanah air," ujar Muzammil, Rabu (22/7).

Menurut dia, PWNU Jawa Tengah baru akan menggelar rapat resmi setelah menerima undangan serta draf materi Muktamar dari PBNU.

"Insyaallah rapat resmi akan kami selenggarakan setelah menerima undangan dan draf materi Muktamar dari PBNU," katanya.

Muzammil mengimbau seluruh peserta Muktamar dari tingkat PCNU agar mempersiapkan diri secara organisatoris maupun spiritual sebelum berangkat ke forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut.

Dia meminta PCNU menggelar lailatul ijtima dan istighotsah di kantor PCNU, pondok pesantren, maupun madrasah masing-masing agar Muktamar berjalan sesuai Muqadimah Qanun Asasi, Mabadi Khoiru Ummah, Khittah Nahdliyah, serta AD/ART organisasi.