Kebakaran Hebat di Semarang, 1 Perempuan Ditemukan Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Kerapu Timur, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Rabu (22/7) sore.

Peristiwa tersebut menewaskan seorang perempuan bernama Susilowati (46) yang diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api membesar.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kobaran api yang menghanguskan bangunan tersebut.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan laporan kebakaran masuk melalui layanan darurat sekitar pukul 15.07 WIB.

Mendapat informasi tersebut, petugas langsung meluncur ke lokasi kejadian dengan waktu tempuh sekitar 10 menit.

Untuk menangani kebakaran itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengerahkan empat armada serta 20 personel.

"Kami langsung memberangkatkan personel setelah menerima laporan dari warga," ujar Tantri.

Rumah berukuran sekitar 52 meter persegi itu terbakar hampir seluruhnya. Petugas berjibaku selama hampir dua jam untuk memadamkan api dan mencegah kobaran merembet ke bangunan di sekitarnya.