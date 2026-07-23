Dinusvaganza 2026, Udinus Kenalkan IUP ke Publik, Tawarkan Empat Program Berstandar Internasional

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) resmi memperkenalkan International Undergraduate Program (IUP) kepada masyarakat luas dalam gelaran Dinusvaganza 2026 di CitraLand Mall Semarang, Selasa (21/7).

Peluncuran program internasional tersebut ditandai dengan Digital Launching Ceremony yang dilakukan secara simbolis oleh jajaran pimpinan kampus di hadapan civitas akademika, tamu undangan, dan pengunjung pusat perbelanjaan.

Rektor Udinus Prof Dr Pulung Nurtantio Andono mengatakan pemilihan mal sebagai lokasi peluncuran bukan tanpa alasan. Menurut dia, kampus ingin mendekatkan inovasi pendidikan kepada masyarakat sekaligus mengenalkan berbagai program baru yang dimiliki Udinus.

Dia menilai peluncuran di ruang publik mampu menjangkau lebih banyak kalangan dibandingkan jika kegiatan hanya dilakukan di lingkungan kampus.

"Supaya suasananya lebih meriah dan masyarakat bisa langsung mengetahui visi, misi, serta program-program baru yang dimiliki Udinus," kata Pulung.

IUP menjadi salah satu langkah Udinus dalam memperkuat pendidikan tinggi berstandar internasional. Pada tahap awal, program tersebut membuka empat bidang studi, yakni Informatics and AI Engineering, Digital Strategic Communications, International Business Management, dan International Public Health.

Keempat program itu disiapkan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja global yang terus berkembang, mulai dari teknologi kecerdasan buatan, komunikasi digital, bisnis internasional hingga kesehatan masyarakat.

Pulung menjelaskan, mahasiswa yang mengikuti IUP tidak hanya memperoleh kurikulum berstandar internasional, tetapi juga kesempatan mendapatkan micro-credential certificate dari berbagai perusahaan global.