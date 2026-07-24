Uang Lelang Aset Koruptor di Semarang Masuk Kas Negara, Nilainya Capai Rp 4,9 M

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, Jawa Tengah menyerahkan uang hasil lelang barang rampasan senilai Rp 4,9 miliar ke kas negara melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb).

Uang tersebut merupakan hasil lelang sebuah rumah milik terpidana kasus korupsi Agus Hartono yang berlokasi di Jalan Kagok, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Kepala Kejari Kota Semarang Andhie Fajar Arianto mengatakan hasil lelang barang rampasan itu sebagai pembayaran uang pengganti perkara atas nama terpidana Agus Hartono.

“Adapun Pelaksanaan eksekusi pemulihan kerugian negara ini didasarkan pada putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap inkrah,” kata Andhie, Kamis (23/7).

Kemudian, uang tersebut diserahkan ke Bank bjb Cabang Semarang untuk diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana Agus Hartono.

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Putusan yang mengikat dalam perkara ini, Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 209 K/Pid.Sus/2024 tanggal 05 Februari 2024; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2023/PT Smg tanggal 24 Agustus 2023; Jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 18 Juli 2023.

Sementara itu, Pemimpin Bank bjb Cabang Semarang Risto Livian Surbakti mengatakan uang hasil rampasan tersebut akan digunakan untuk menutup kerugian negara.