Gedung SD di Grobogan Roboh, Murid Belajar Bergantian dan Santap MBG Lesehan

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sedang menjadi sorotan publik.

Sejumlah gedung sekolah negeri itu roboh hingga membuat muridnya belajar bergantian di ruang kelas yang masih layak.

Kondisi memprihatinkan itu terlihat saat kegiatan belajar mengajar (KBM) dua kelas berlangsung dalam satu ruangan yang hanya dipisahkan oleh sekat berbahan papan.

Tampak pula, para murid juga terpaksa menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lesehan di sekitar reruntuhan ruang kelas yang rusak berat.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Tengah Sadimin mengatakan SD Negeri Tanggirejo akan memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Pihaknya menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.

“Insyaallah sekolah ini akan mendapatkan bantuan revitalisasi. Minggu depan akan dilaksanakan perjanjian kerja sama,” kata Sadimin dikonfirmasi, Jumat (24/7).

Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, dia menyebut dana bantuan ditargetkan cair pada Agustus 2026. Nantinya, rehabilitasi menyasar lima ruang kelas yang rusak.