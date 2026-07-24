Bangun Pendidikan Masa Depan, Epson Hadirkan Smart Classroom di Yogyakarta

jateng.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Epson Indonesia mendorong implementasi konsep Smart Classroom di sekolah-sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY serta Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Tekkomdik).

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui seminar bertajuk Membangun Kelas Digital Melalui Integrasi Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi Interaktif yang diikuti kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan dari berbagai sekolah di Yogyakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Tekkomdik DIY, Raden Suci Rahmadi, mengatakan transformasi pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri agar pembelajaran semakin inovatif.

"Transformasi pendidikan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri. Sinergi seperti ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan," ujarnya, Rabu (23/7).

Head of Corporate & Government Sales PT Epson Indonesia Zanipar S.A. Siadari mengatakan Smart Classroom bukan hanya menghadirkan perangkat teknologi ke ruang kelas, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan interaktif.

Menurut dia, teknologi visual memungkinkan setiap siswa melihat materi pembelajaran dengan jelas, lebih aktif berpartisipasi, serta lebih mudah memahami materi yang disampaikan guru.

"Bagi Epson, Smart Classroom bukan sekadar menghadirkan teknologi ke dalam ruang kelas. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut mampu menciptakan pengalaman belajar yang setara," kata Zanipar.

Dalam kegiatan tersebut, Epson memperkenalkan berbagai solusi pendukung pembelajaran digital, mulai dari proyektor 3LCD ber-TKDN 53 persen, proyektor interaktif Ultra Short Throw, printer EcoTank, scanner dokumen, hingga proyektor laser berkapasitas tinggi untuk auditorium.