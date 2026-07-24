Karhutla Melanda Semarang, Damkar Curiga Ada Unsur Kesengajaan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sedang melanda sebagian titik di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Dalam Juli berjalan ini, tercatat 40 laporan karhutla.

Berdasarkan data yang dihimpun JPNN.com, angka kebakaran lahan di Kota Semarang sepanjang Juli ini mencapai 40 titik. Rata-rata yang dilanda kebakaran merupakan alang-alang.

Terbaru, kebakaran terjadi di hutan jati kawasan Sigar Bencah, Bukit Teletubbies dan areal golf Klipang. Tiga titik tersebut berada di Kecamatan Tembalang.

Belum lagi yang terjadi di bantaran Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang Timur, kawasan Perum Plamongan Indah, Pedurungan, ilalang di depan Jalan Arteri Yos Sudarso, dan lahan di kompleks Makam Ereveld Kalibanteng.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan kebakaran lahan di sejumlah titik tersebut terjadi tiap tahun saat musim kemarau.

“Pengalaman dari teman-teman itu kayak langganan, setiap tahun kalau musim panas kok kebakaran ilalang. Lokasinya sama terus,” kata Tantri kepada JPNN.com, Jumat (24/7).

Pihaknya belum bisa menyebut karhutla yang terjadi tersebut murni kesengajaan atau efek musim kemarau yang bisa menimbulkan kebakaran.

“Ini kayak ada kesengajaan, tetapi kami belum bisa menemukan bukti bahwa itu disengaja dibakar,” katanya.