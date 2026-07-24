Sekolah Roboh di Grobogan Segera Direvitalisasi, Dana Cair Agustus 2026

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan revitalisasi akan segera dilakukan pada gedung yang rusak di Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Tengah Sadimin mengatakan revitalisasi yang dilakukan pemerintah pusat itu akan berlangsung pada bulan depan.

Pihaknya menyebut kepastian itu diperoleh dari hadil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.

“Insya-Allah sekolah ini akan mendapatkan bantuan revitalisasi. Minggu depan akan dilaksanakan perjanjian kerja sama,” kata Sadimin dikonfirmasi, Jumat (24/7).

Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, dia menyebut dana bantuan ditargetkan cair pada Agustus 2026. Nantinya, rehabilitasi menyasar lima ruang kelas yang rusak.

Sadimin yang telah mengecek langsung kondisi sekolah tersebut menjelaskan kerusakan terjadi akibat faktor usia bangunan dan serangan rayap.

“Insya-Allah dana Agustus cair, sehingga bangunan yang rusak bisa segera diperbaiki. Ada lima ruang kelas yang akan direhabilitasi,” ujarnya.

Selama proses rehabilitasi berlangsung, KBM tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih dinilai aman.