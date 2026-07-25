Gramedia Jalma Semarang Resmi Dibuka, Hadir sebagai Ruang Bertemunya Gagasan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gramedia Jalma resmi hadir di Jalan Pandanaran Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/7). Gramedia berkonsep baru ini mengusung tema “Membaca, Menulis, Bertemu”.

Rangkaian acara pembukaan diisi dengan talk show, networking session, interactive activations, serta penampilan Efek Rumah Kaca.

Menurut GM Gramedia Adi Ekatama, konsep Jalma lahir dari keinginan untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap perkembangan dunia literasi di Indonesia.

“Sebagai pemain yang paling lama di dunia literasi, kami ingin punya kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dunia literasi atau buku di Indonesia,” kata Adi.

Menurutnya, buku bukan sekadar lembaran kertas yang dicetak dan diperjualbelikan, tetapi menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan cara pandang masyarakat.

“Buku itu tidak hanya sekadar kertas yang dicetak dan dijual. Kalau dimaknai lebih dalam, buku benar-benar bisa membuka wawasan dan membuat kita semua melihat dunia dengan cara yang lebih luas, lebih dalam, bahkan bisa jadi berbeda. Itulah kenapa kami ingin mencoba konsep toko seperti ini,” ujarnya.

Gramedia Jalma Pandanaran merupakan gerai Gramedia Jalma kedua di Indonesia setelah Gramedia Jalma Blok M, Melawai, Jakarta.

Adi menjelaskan Semarang dipilih sebagai lokasi Gramedia Jalma kedua karena dinilai memiliki karakter kota yang terbentuk dari keberagaman budaya, cerita, dan gagasan.