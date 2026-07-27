Tribun VIP Ambruk di Drift Speed Fest Purwokerto Ambruk, Bupati: Penyelenggara Harus Bertanggung Jawab

jateng.jpnn.com, PURWOKERTO - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menghentikan sementara penyelenggaraan event serupa setelah insiden ambruknya tribun VIP pada ajang Drift Speed Fest di Gelanggang Olahraga (GOR) Satria Purwokerto, Minggu (27/7).

Keputusan tersebut diambil sembari menunggu hasil investigasi yang saat ini dilakukan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

"Pertama, tentu ini kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Beberapa hari penyelenggaraan berjalan aman, tetapi pada hari terakhir justru terjadi insiden seperti ini," kata Sadewo.

Menurut dia, penyelidikan dilakukan dengan memeriksa penyelenggara acara (event organizer/EO), vendor, panitia pelaksana, hingga Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk mengungkap penyebab pasti ambruknya tribun VIP.

Sadewo menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis. Bersama panitia dan IMI, dia juga mengunjungi korban yang dirawat di sejumlah rumah sakit.

Berdasarkan data terbaru, jumlah korban luka mencapai 75 orang. Seluruh korban, baik yang mengalami luka ringan maupun luka berat, dirawat di RST Wijayakusuma, RS Elisabeth, RS Orthopaedi, RSUD Prof. Margono Soekarjo, dan RS Ananda.

"Saya sedang keliling ke semua rumah sakit mengajak tim penyelenggara untuk menyambangi dan mengecek kondisi korban," ujar Sadewo melalui pesan singkat.

Untuk menghindari simpang siur informasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan membentuk command center dan menunjuk satu penanggung jawab informasi (PIC) yang akan menyampaikan perkembangan penanganan insiden secara terpusat.