Aktivitas Tambang Galian C Merusak Jalan Semarang, DPRD Tagih Tanggung Jawab

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti aktivitas tambang galian C yang berdampak pada kerusakan jalan di daerah Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan.

Pantauan JPNN.com, jalan yang rusak itu diduga akibat aktivitas angkutan tambang Galian C di Kalialang, Sukorejo, Kecamatan Gunungpati.

Sementara itu, ruas yang menjadi perhatian, yakni Jalan Gisiksari, Jalan Candi Penataran Raya, Jalan Untung Suropati dan Jalan Abdurahman Saleh.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan perbaikan jalan atas dampak yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab penambang. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang wajib memanggil pihak perusahaan tambang.

“Harus kami mintai pertanggungjawaban. Tidak bisa mereka memanfaatkan jalan kota sementara tidak ada tanggung jawab,” kata Suharsono, Senin (27/7).

Meski Pemkot Semarang telah mengalokasikan dana untuk perawatan jalan, tetapi pertanggungjawaban itu menjadi konsekuensi dari aktivitas tambang yang ditimbulkan. Singkatnya, jalan bagus kembali semula.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam berkendara. Baik mewaspadai kondisi jalan yang rusak maupun lalu lintas truk bertonase tinggi

“Saya meminta pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat diperketat agar kondisi jalan di Kota Semarang tetap terjaga dan tidak cepat mengalami kerusakan,” katanya. (ink/jpnn)