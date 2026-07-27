JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Zulhas: Nelayan Masih Jadi Profesi Termiskin di Indonesia

Zulhas: Nelayan Masih Jadi Profesi Termiskin di Indonesia

Senin, 27 Juli 2026 – 19:45 WIB
Zulhas: Nelayan Masih Jadi Profesi Termiskin di Indonesia - JPNN.com Jateng
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut nelayan masih menjadi kelompok profesi termiskin di Indonesia.

Zulhas mengatakan rendahnya nilai tukar nelayan menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Masyarakat yang paling miskin profesinya nelayan. Nelayan pada 2026 nilai tukarnya cuma 103. Doakan tahun depan, akhir 2027 saya dan teman-teman, di bawah pimpinan Pak Prabowo akan coba nilai tukar nelayan ini dari 103 menjadi 120,” ujar Zulhas saat sambutan di Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Politeknik Negeri Semarang (Polines), Senin (27/7).

Baca Juga:

Dia menyatakan kemiskinan nelayan bukan disebabkan kurangnya etos kerja. Menurutnya, para nelayan justru rajin melaut dan mampu memperoleh hasil tangkapan yang melimpah.

Namun, persoalan muncul ketika hasil tangkapan dibawa ke darat. Nelayan dinilai tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga sehingga bergantung pada tengkulak.

“Nelayan kita melaut rajin dapat ikan banyak. Begitu sampai di darat, dia tidak punya daya tawar. Datang tengkulak, harga ikan harusnya Rp 50.000, ditawar Rp 30.000. Nelayan tidak berdaya. Kalau tidak dijual ikannya busuk,” katanya.

Baca Juga:

Kondisi tersebut, lanjut Zulhas, membuat nelayan terus berada dalam lingkaran kemiskinan. Tidak sedikit yang akhirnya meminjam uang kepada rentenir atau tengkulak dengan bunga tinggi sehingga membuat ketergantungan kian besar.

“Terus-menerus, apa yang terjadi? Nelayan tergantung akhirnya dia pinjam uang kepada rentenir, tengkulak dengan bunga 1 persen 1 hari. Dia tergantung sama tengkulak. Boleh dicek nelayan Indonesia. Sama juga hidupnya seperti budak,” ujarnya.

Menko Pangan Zulhas mengungkap nelayan masih menjadi profesi termiskin di Indonesia. Begini sebabnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   nelayan Jawa Tengah semarang pan Zulkifli Hasan zulhas miskin menko pangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU