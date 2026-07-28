Atap Kelas SD di Semarang Ambrol Tertimpa Pohon Makam, Murid Panik Berhamburan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kegiatan belajar mengajar (KBM) di SD Negeri Sendangmulyo 3, Kota Semarang, Jawa Tengah terganggu. Kondisi ini terjadi akibat atap salah satu ruang kelas ambrol tertimpa pohon tumbang pada Senin (27/7).

Pantauan di lokasi, atap ruang kelas berlubang cukup besar akibat tertimpa batang pohon. Rangka atap berserakan bersama potongan batang pohon.

Kepala SD Negeri Sendangmulyo 3 Kuntarti Endah Sarini mengatakan pohon yang tumbang berasal dari area pemakaman samping sekolah.

“Kejadiannya sekitar jam 10 kurang, pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi, karena memang kami lokasinya kan dekat dengan makam. Itu bukan pohon sekolah, tetapi memang pohon di luar sekolah dan itu pohon makam di Ketileng,” kata Kuntarti, Selasa (28/7).

Menurutnya, pohon berukuran sangat besar itu diduga sudah lapuk. Pada bagian bawah batang juga ditemukan bekas pembakaran yang diduga menyebabkan keropos.

“Saya kurang tahu ya jenis pohonnya apa. Yang jelas itu pohonnya kan memang besar, memang pohonnya kering dan itu ada bekas pembakaran di bawah itu. Tidak tahu oleh siapa itu yang membakar sehingga lama-lama kan keropos ya bawahnya,” ujarnya.

Kuntarti menuturkan bekas pembakaran masih terlihat. Beruntung, batang pohon tersangkut pada rangka baja ringan dan plafon sehingga tidak menimpa siswa maupun guru yang sedang berada di dalam kelas.

Meski tidak ada korban jiwa, suara benturan yang keras sempat membuat para murid panik berhamburan. Seluruh murid dievakuasi ke ruang yang lebih aman.