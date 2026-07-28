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Lutung Jawa Kesetrum Tegangan Tinggi di Semarang, Tangannya Nyaris Putus

Selasa, 28 Juli 2026 – 18:52 WIB
Lutung Jawa Kesetrum Tegangan Tinggi di Semarang, Tangannya Nyaris Putus - JPNN.com Jateng
Tim Damkar Kota Semarang mengevakuasi seekor lutung yang tak sadarkan diri setelah tersengat listrik tegangan tinggi di Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati. FOTO: dok/Damkar Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seekor lutung tersengat listrik tegangan tinggi di Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/7) siang.

Lutung endemik Jawa ini, ditemukan warga dalam kondisi bergelantungan di kabel listrik. Tak lama kemudian, posisi satwa dengan nama latin Trachypithecus Auratus itu terjatuh tak sadarkan diri di jalan.

“Warga menutup dengan kurungan ayam terus dilaporkan kepada rekan-rekan Damkar,” kata Kepala Seksi (Kasi) Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang Listiyanto.

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Pihaknya lantas menerjunkan regu penyelamatan untuk mengevakuasi primata berbulu hitam tersebut. Terdapat luka di bagian tangan kirinya.

Listiyanto juga telah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah.

“Dapat laporan ada lutung tersengat listrik, kemudian kami ke lokasi kejadian. Kami juga minta petunjuk dari BKSDA,” ujarnya.

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Dari pengakuan warga, terdapat tiga lutung yang kerap terlihat di permukiman. Ketiga lutung tersebut juga terlihat oleh warga sempat tersengat aliran listrik, tetapi bisa lolos lalu masuk ke hutan kembali.

“Biasanya keluar tiga ekor. Kayaknya kesetrum dua kalinya, jatuh terus lari. Yang ini dia jatuh pingsan,” katanya.

Damkar Kota Semarang mengevakuasi lutung endemik Jawa yang tersengat listrik tegangan tinggi.
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TAGS   damkar Jawa Tengah semarang tersengat listrik Kesetrum lutung jawa trachypithecus auratus

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