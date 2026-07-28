JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 19 Desa di Grobogan Kekeringan, 145 Ribu Liter Air Didistribusikan

19 Desa di Grobogan Kekeringan, 145 Ribu Liter Air Didistribusikan

Selasa, 28 Juli 2026 – 19:10 WIB
19 Desa di Grobogan Kekeringan, 145 Ribu Liter Air Didistribusikan - JPNN.com Jateng
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, melakukan distribusi air bersih untuk warga yang terdampak musim kemarau. ANTARA/HO-PMI Grobogan.

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Sebanyak 145.000 liter air bersih didistribusikan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, selama dua pekan.

Pendistribusian itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air minum dan memasak warga Kabupaten Grobogan yang terdampak kekeringan.

Ketua PMI Kabupaten Grobogan Moh. Sumarsono mengatakan bantuan air bersih tersebut telah menjangkau 832 keluarga atau 3.487 jiwa yang tersebar di 19 desa di delapan kecamatan.

Baca Juga:

"Kami mengerahkan dua armada truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Kedua armada tersebut beroperasi secara bergantian untuk melakukan pengisian dan penyaluran air bersih ke desa-desa yang mengajukan permohonan bantuan," katanya, Selasa (28/7).

Menurut Sumarsono, distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan agar bantuan dapat tepat sasaran, terutama bagi wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau.

PMI Grobogan memastikan penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Baca Juga:

Pendistribusian dilakukan berdasarkan hasil asesmen terhadap desa-desa yang terdampak kekeringan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk air minum dan memasak tetap terpenuhi selama musim kemarau.

"Kami terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan siap meningkatkan pelayanan apabila kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat," ungkapnya.

Sebanyak 145.000 liter air bersih didistribusikan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, selama dua pekan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kekeringan kemarau air bersih grobogan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU