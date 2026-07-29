Transformasi AI Jadi Motor Pertumbuhan Indosat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Transformasi berbasis kecerdasan artifisial (AI) dinilai menjadi motor baru pertumbuhan industri telekomunikasi. Integrasi AI tidak lagi sebatas pengembangan teknologi, tetapi telah mendorong peningkatan kinerja bisnis sekaligus memperkuat fondasi ekonomi digital di Indonesia.

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan transformasi AI menjadi arah strategis perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

Menurutnya, penerapan AI kini kian menyatu dalam layanan digital sehari-hari melalui berbagai fitur, seperti Anti-Spam, Anti-Scam, Sahabat-AI, Gemini AI, hingga Adobe Express. Berbagai layanan tersebut menghadirkan pengalaman digital yang lebih produktif, kreatif, dan aman bagi pelanggan.

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“AI North Star kami mendorong pertumbuhan nilai jangka panjang dengan mentransformasi Indosat dari penyedia konektivitas menjadi perusahaan teknologi berbasis AI,” kata Vikram, Rabu (29/7).

Sejalan dengan meningkatnya adopsi AI, trafik data tercatat tumbuh 19,9 persen secara tahunan (year on year/YoY). Average Revenue Per User (ARPU) juga meningkat 17,3 persen menjadi Rp 46 ribu, dengan jumlah pelanggan seluler mencapai 93,4 juta.

“Pertumbuhan double digit yang kami capai menjadi bukti kuat bahwa strategi kami berjalan baik sekaligus mencerminkan momentum positif dari perjalanan transformasi kami,” ujarnya.

Transformasi tersebut turut tercermin pada kinerja bisnis. Sepanjang semester pertama 2026, pendapatan perusahaan mencapai Rp 30,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

EBITDA meningkat 14 persen menjadi Rp 14,6 triliun, sedangkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang dinormalisasi melonjak 49,2 persen menjadi Rp 3,2 triliun.