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Pemprov Jateng Gelontorkan Rp 50 Juta Perbaiki SDN Sendangmulyo 3 Semarang

Rabu, 29 Juli 2026 – 13:15 WIB
Pemprov Jateng Gelontorkan Rp 50 Juta Perbaiki SDN Sendangmulyo 3 Semarang - JPNN.com Jateng
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng Sadimin. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggelontorkan dana sebesar Rp 50 juta untuk perbaikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sendangmulyo 3, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng Sadimin mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan awal ruang kelas yang ambruk tertimpa pohon.

“Tadi kami sudah kasih 50 juta ke sana. Nanti kurangannya ya kami sambil cari dana,” kata Sadimin saat ditemui JPNN.com di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu (29/7).

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Sadimin menjelaskan perbaikan selanjutnya akan dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jateng.

“Jadi satu lokal itu tanggung jawab kami, Pemerintah Provinsi. Yang lainnya kota/kabupaten, tetapi, kan, ya ora duwe duit (tidak punya uang, red). Sudah saya usulkan untuk revitalisasi ke Pusat,” ujarnya.

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Pihaknya menyebut proses rehabilitasi sekolah akan dilakukan segera.

“Dalam kondisi darurat cepat, kalau namanya rehabilitasi ya minimal 3 sampai 4 bulan. Intinya begitu rusak, bangun,” ujarnya. (ink/jpnn)

Ruang kelas ambruk, Pemprov Jateng mengucurkan Rp 50 juta untuk perbaikan SDN Sendangmulyo 3 Semarang.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   pemprov jateng sekolah rusak Jawa Tengah semarang

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