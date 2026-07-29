Perbaikan SDN Tanggirejo Grobogan Ditargetkan Rampung 4 Bulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Proses perbaikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng) sedang berlangsung. Sekolah tersebut ditargetkan rampung dalam empat bulan ke depan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng Sadimin mengatakan perbaikan ambruknya sejumlah kelas SD Negeri Tanggirejo dipercepat dari target awal.

“SD Negeri Tanggirejo sedang proses pembangunan. (Rencana, red) awal Agustus, tetapi 25 Juli langsung (dimulai, red),” kata Sadimin saat ditemui JPNN.com di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu (29/7).

Sadimin menjelaskan proses rehabilitasi sekolah akan memakan waktu tiga hingga empat bulan mendatang. Seluruh perbaikan lima kelas yang rusak telah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

“Prosesnya kalau namanya rehabilitasi ya minimal tiga sampai empat bulan. Intinya begitu rusak, bangun,” ujarnya.

Selama proses rehabilitasi berlangsung, KBM tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih dinilai aman.

Meski dibangun oleh pemerintah pusat, Sadimin menyebut Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk penanganan sementara di sekolah itu.

Sebelumnya diberitakan, SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sedang menjadi sorotan publik. Sejumlah gedung sekolah negeri itu roboh hingga membuat muridnya belajar bergantian di ruang kelas yang masih layak.