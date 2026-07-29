Mutasi Polda Jawa Tengah: 6 Pejabat Utama dan 16 Kapolres Resmi Berganti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) terhadap 22 jabatan perwira menengah (pamen), Rabu (29/7).

Puluhan pamen tersebut terdiri dari enam Pejabat Utama (PJU) dan 16 jabatan Kapolres/Kapolresta jajaran di lingkungan Polda Jateng.

Dalam mutasi kali ini, enam jabatan PJU yang mengalami pergantian meliputi Dirlantas, Dirpamobvit, Dirpolairud, Kabidhumas, Dirressiber, dan Dirtahti Polda Jateng.

Selain itu, sebanyak 16 jabatan Kapolres dan Kapolresta di wilayah hukum Polda Jateng juga mengalami pergantian.

Sertijab dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah tertanggal 27 Juli 2026. Sertijab dipimpin Kapolda Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Gedung Borobudur Mapolda Jateng.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto menyampaikan bahwa mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang rutin dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja institusi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier dan regenerasi kepemimpinan,” katanya.

Dia menyebut bahwa Polda Jateng akan terus memperkuat soliditas internal, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat guna mendukung terpeliharanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Jawa Tengah.