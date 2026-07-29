KSO SCISI Hadir di Semarang, Importir Jateng Tak Perlu Jauh Urus Verifikasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - KSO SCISI memperluas jangkauan layanannya dengan meresmikan kantor representatif pemasaran di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan layanan verifikasi penelusuran teknis impor kepada pelaku usaha di Jawa Tengah yang aktivitas perdagangan dan industrinya terus berkembang.

Kantor representatif yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 171, Sekayu, Kota Semarang, resmi beroperasi pada Rabu (29/7). K

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ehadirannya menjadi bagian dari strategi KSO SCISI dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat dukungan terhadap aktivitas impor di wilayah Jawa Tengah.

Pimpinan KSO SCISI Feruz Robby Nugraha mengatakan pembukaan kantor tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah dijangkau, dan responsif bagi para importir.

"Ini merupakan salah satu langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan kami, khususnya di Jawa Tengah yang memiliki potensi perdagangan dan aktivitas impor yang terus berkembang," kata Feruz.

Menurut dia, dinamika perdagangan saat ini menuntut layanan yang semakin efektif, akuntabel, dan profesional. Karena itu, kehadiran kantor representatif di Semarang diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi teknis impor sekaligus memperkuat koordinasi dengan para pengguna jasa.

"Kami ingin memastikan proses verifikasi penelusuran teknis impor dapat berjalan lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, sehingga pelayanan yang diberikan semakin efektif dan profesional," ujarnya.