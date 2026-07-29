Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Ungkap Hal Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengaku prihatin soal Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Terlebih, operasi senyap ini merupakan kali ke lima yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah di Jawa Tengah selama 2026 ini.

“Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali,” kata Luthfi saat ditemui JPNN.com di kantornya, Rabu (29/7).

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Pasalnya, Luthfi menyebut telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di Jateng. Mulai dari retret kepala daerah, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, hingga penandatanganan pakta integritas.

“Sudah sampai nyinyir kami sampaikan. Pasca-adanya OTT juga sudah kami kumpulkan lagi, kasih peringatan lagi,” ujarnya.

Pihaknya belum mau merespons lebih lanjut mengenai dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi yang menjerat Anom Widiyantoro. Luthfi menyatakan masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Termasuk penunjukan Plt Bupati Pemalang.

Namun, dia mengklaim bahwa di Jateng sudah menerapkan meritokrasi. Sistem ini sudah berlaku untuk pemilihan jabatan-jabatan di lingkungan Pemprov Jateng, termasuk BUMD dan BLUD.

“Jabatan itu adalah amanah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para Gubernur Jawa Tengah terdahulu yang sudah menciptakan namanya sistem meritokrasi. Kami tinggal meneruskan, kemudian saya tambahi no titip-titip, no jastip. Kalau ada, saya sendiri yang akan mendindak,” katanya. (ink/jpnn)