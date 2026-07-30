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Polda Jateng Mutasi 16 Kapolres dan Kapolresta, Ini Daftarnya

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:40 WIB
Polda Jateng Mutasi 16 Kapolres dan Kapolresta, Ini Daftarnya - JPNN.com Jateng
Ilustrasi topi pet Kepolisian Republik Indonesia (Polri). FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) melakukan rotasi besar-besaran terhadap jajaran perwira menengah (pamen).

Sebanyak 22 pejabat menjalani serah terima jabatan (sertijab), termasuk 16 Kapolres/Kapolresta dan enam pejabat utama (PJU).

Upacara sertijab dipimpin langsung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Rabu (29/7).

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Mutasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah tertanggal 27 Juli 2026.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto mengatakan mutasi merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan di lingkungan Polri.

"Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier dan regenerasi kepemimpinan," kata Yuliyanto.

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Dia berharap para pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.

"Diharapkan para pejabat yang memperoleh amanah baru dapat segera beradaptasi, memperkuat sinergi, serta terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan Presisi kepada masyarakat," ujarnya.

Polda Jateng merotasi 22 perwira menengah, termasuk 16 Kapolres dan Kapolresta. Berikut daftar lengkap pejabat lama dan penggantinya.
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TAGS   mutasi polda jawa tengah Mutasi polri mutasi polda jateng kapolresta kapolres

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