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Air PDAM di Semarang Keruh, Apa Penyebabnya?

Kamis, 30 Juli 2026 – 09:25 WIB
Air PDAM di Semarang Keruh, Apa Penyebabnya? - JPNN.com Jateng
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kudu, Semarang. (ANTARA/HO-PDAM Kota Semarang)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang menjelaskan penyebab air yang berubah menjadi kecoklatan dan keruh di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Humas PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Mayang Charisma mengatakan kondisi tersebut dipicu faktor alam yang menyebabkan kualitas air baku di Saluran Klambu-Kudu menurun drastis.

"Tingkat kekeruhan atau turbidity lumpur yang masuk melonjak sangat tajam di atas kondisi normal," kata Mayang di Semarang, Rabu (29/7).

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Akibatnya, distribusi air bersih di sejumlah wilayah sempat terganggu dan kualitas air tidak layak dikonsumsi hingga proses penjernihan kembali normal.

Meski demikian, Mayang memastikan instalasi pengolahan air milik PDAM tetap beroperasi sebagaimana mestinya.

"Tim teknis kami bersiaga 24 jam melakukan penyesuaian ekstra pada dosis pengikat lumpur, pencucian filter (backwash), dan pengurasan pipa di lapangan agar air segera jernih kembali," ujarnya.

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Menurut dia, hingga Rabu siang tingkat kekeruhan di beberapa wilayah mulai berangsur normal. Namun, petugas masih terus melakukan pemantauan secara intensif.

Adapun wilayah yang sempat menerima laporan air keruh meliputi Bukit Kencana Jaya (BKJ), Singa, Panda, Rowosari, Gajah, Woltermonginsidi, Pedurungan, Sendangguwo, dan Kedungmundu.

PDAM Tirta Moedal menjelaskan penyebab air keruh yang dikeluhkan warga Semarang. Sejumlah kawasan terdampak, tim teknis disiagakan selama 24 jam.
Sumber antara
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TAGS   pdam tirta moedal air pdam keruh air pdam Kota Semarang

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