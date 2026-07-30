Presiden Prabowo Resmikan Cagar Budaya Stasiun Semarang Tawang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan renovasi bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Orang nomor satu di Indonesia ini tiba di Stasiun Semarang Tawang mengendarai Maung sekitar pukul 11.16 WIB.

Presiden Prabowo tampak menyapa para penumpang yang menunggu keberangkatan stasiun besar di Kota Semarang ini.

Presiden Prabowo terlihat mengenakan kemeja krem dengan peci hitam.

Tampak, rombongan yang mendampingi, yaitu Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia,

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Kapolrestabes Semarang Kombes Heri Wahyudi.

Seusai meresmikan stasiun yang dibangun pada 29 April 1911 tersebut, Presiden Prabowo melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Presiden dan rombongan menaiki Kereta Api The Nusantara Explorer turun di Stasiun Batang. Setelah itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini akan menghadiri agenda Nikah Massal dan Kredit Usaha Ringan (KUR) Perumahan Subsidi 62 unit di Delta City Batang. (ink/jpnn)