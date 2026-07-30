Prabowo Minta KAI Melayani Kota-kota Kecil: Lestarikan Semua Stasiun

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kereta api tetap memegang peran penting dalam kehidupan bangsa modern.

Menurutnya, moda transportasi ini bukan hanya menjadi sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga instrumen logistik yang ekonomis dan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan.

Prabowo mengatakan kereta api memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, keberadaan kereta api harus berorientasi pada pelayanan kepada rakyat.

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“Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat, adalah instrumen sesungguhnya daripada demokratisasi ekonomi. Kereta api harus melayani rakyat,” kata Prabowo saat meresmikan bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/1).

Dia menjelaskan kereta api di banyak negara diposisikan sebagai layanan publik (public service), sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan.

Meski demikian, operasionalnya tetap harus dijalankan secara efisien agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.

Menurutnya, jaringan perkeretaapian juga harus mampu melayani kota-kota kecil. Dia mengingatkan agar pengembangan kereta api berkecepatan tinggi tidak mengorbankan akses transportasi bagi kota-kota kecil.

“Kadang-kadang dilema. Ingin kereta api cepat. Akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kereta api Indonesia harus benar-benar berpikir utuh komprehensif. Kita mengejar modernisasi,” ujarnya.