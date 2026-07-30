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Anom Widiyantoro Tersangka Korupsi, Nurkholes Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 – 17:17 WIB
Anom Widiyantoro Tersangka Korupsi, Nurkholes Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pemalang - JPNN.com Jateng
Wakil Bupati Pemalang Nurkholes ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anom Widiyantoro sebagai tersangka. FOTO: dok/Humas Pemkab Pemalang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Bupati Pemalang Nurkholes ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anom Widiyantoro sebagai tersangka

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mengatakan penunjukan Nurkholes sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pemalang ini agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

Sumarno juga memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang tetap berjalan normal.

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“Insya-Allah sudah ditandatangani karena begitu ditetapkan (tersangka, red) harus tidak boleh ada kekosongan,” kata Sumarno ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, KotaSemarang, Kamis (30/7).

Menurutnya, prioritas utama pemerintah adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa terganggu oleh persoalan hukum yang menimpa kepala daerah.

Pihaknya juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang.

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“Apa pun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sumarno mengatakan angka lima kepala daerah yang terjerat kasus korupsi menjadi alarm untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah.

Plt Bupati Pemalang diamanahkan kepada Nurkholes seusai Anom Widiyantoro ditetapkan KPK sebagai tersangka.
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TAGS   Pemalang kpk korupsi Bupati Pemalang anom widiyantoro nurkholes

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