Brebes Selatan Selangkah Lagi Menjadi Kabupaten Baru di Jawa Tengah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Brebes Selatan selangkah lagi akan menjadi kabupaten baru di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengusulkan pemekaran Kabupaten Brebes melalui pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Brebes Selatan.

Hasil kajian Pemprov Jateng menyatakan persyaratan pembentukan daerah (pemda) baru telah terpenuhi. Kini, usulan pemekaran memasuki tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng.

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Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengatakan usulan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Kabupaten Brebes bagian selatan.

Di tingkat kabupaten, usulan tersebut juga telah melalui mekanisme, termasuk memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Brebes.

“Persyaratan awal sudah terpenuhi sehingga Pak Gubernur mengajukan kepada DPRD untuk dibahas, dan nanti ujungnya adalah persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur,” kata Sumarno seusai Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis (30/7).

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Menurutnya, persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD menjadi syarat sebelum usulan CDOB Brebes Selatan disampaikan kepada pemerintah pusat. Lalu, pemerintah pusat akan memverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui tim independen.

Meski proses berikutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Jateng akan terus mengawal pemenuhan seluruh persyaratan agar usulan tersebut dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.