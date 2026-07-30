Regulasi Impor Terus Berubah, KSO SCISI Bekali Importir Jateng Hadapi Aturan Baru

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perubahan regulasi impor yang berlangsung semakin cepat menjadi tantangan baru bagi dunia usaha. Untuk membantu pelaku usaha beradaptasi, KSO SCISI mengumpulkan para importir di Jawa Tengah dalam kegiatan Regular Update Session di Semarang, Kamis (30/7).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, surveyor, dan pelaku usaha guna memperkuat pemahaman mengenai berbagai regulasi impor terbaru, mulai dari Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) hingga pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pimpinan KSO SCISI Feruz Robby Nugraha mengatakan perubahan kebijakan yang terus terjadi mengharuskan para importir memahami setiap ketentuan agar proses impor berjalan lancar sekaligus sesuai regulasi.

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"Dinamika regulasi impor saat ini berkembang sangat cepat. Pelaku usaha dituntut semakin adaptif dan siap memenuhi berbagai ketentuan, termasuk dalam proses VPTI maupun sertifikasi SNI yang kini menjadi perhatian penting dalam tata niaga impor nasional," ujar Feruz.

Menurut dia, Regular Update Session menjadi agenda rutin KSO SCISI sebagai wadah berbagi informasi sekaligus menyosialisasikan perkembangan regulasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Melalui forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persyaratan VPTI, implementasi SNI, hingga berbagai ketentuan baru agar aktivitas impor dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai aturan.

"KSO SCISI berkomitmen tidak hanya menghadirkan layanan VPTI yang berkualitas, profesional, dan terpercaya, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui edukasi, pendampingan, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi impor yang terus berkembang," katanya.

Feruz menilai kolaborasi antara pemerintah, surveyor, dan pelaku usaha menjadi kunci terciptanya tata niaga impor yang tertib sekaligus mampu meningkatkan daya saing industri nasional.