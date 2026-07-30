Presiden Prabowo Ungkap Jejak Bung Karno di Stasiun Semarang Tawang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto menyebut Stasiun Semarang Tawang memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Menurutnya, stasiun yang dibangun pada 1911 itu, pernah digunakan Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno untuk berangkat ke berbagai daerah dalam menjalankan tugas kenegaraan pada awal masa kemerdekaan.

“Sejarah mencatat bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan stasiun ini untuk berangkat ke daerah-daerah lain dalam menjalankan tugas negara di awal kemerdekaan,” kata Prabowo dalam peresmian bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Prabowo menyebut pelestarian Stasiun Semarang Tawang bukan sekadar mempertahankan sebuah bangunan bersejarah. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bagian dari menjaga identitas bangsa, memori kolektif, serta perjalanan sejarah Indonesia.

“Karena itu, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tetapi juga menjaga identitas, memori, dan perjalanan sejarah kita. Bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya,” ujarnya.

Dia mengatakan Indonesia memang pernah mengalami masa penjajahan yang panjang. Namun, pengalaman itu juga menjadi pelajaran untuk menguasai teknologi dan sains sebagai bekal mengejar kemajuan serta mewujudkan bangsa yang kuat dan merdeka.

Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat menjaga berbagai peninggalan bersejarah, termasuk bangunan dan situs warisan dari ratusan hingga ribuan tahun lalu.

“Karena itu penting juga kita untuk melestarikan semua yang kita miliki, walaupun itu dari zaman dahulu. Itu bagian dari sejarah kita, bagian dari identitas kita,” tuturnya. (ink/jpnn)