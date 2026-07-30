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Presiden Prabowo Bicara Tentang Alam & Lingkungan, Begini Katanya

Kamis, 30 Juli 2026 – 20:15 WIB
Presiden Prabowo Bicara Tentang Alam & Lingkungan, Begini Katanya - JPNN.com Jateng
Presiden Prabowo Subianto saat peresmian gedung cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto dengan tegas melarang penebangan pohon sembarangan terjadi di wilayah Indonesia. Menurutnya, alam harus dijaga untuk mempertahankan keindahan.

“Alam harus dijaga. Pohon tidak boleh ditebang sembarangan. Kalau perlu tanam ratusan juta pohon baru,” Prabowo saat peresmian gedung cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Tak hanya melestarikan alam, Presiden Prabowo juga menginstruksikan para kepala daerah di Indonesia untuk menjaga kebersihan di wilayah masing-masing.

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“Semua sungai harus bersih. Semua kali harus bersih. Jadi saya anjurkan gubernur, bupati, wali kota, semua instansi di bidang masing-masing lestarikan alam, jaga kebersihan,” katanya.

Jaga alam dan jaga kebersihan ini, kata Prabowo, menjadi prioritasnya dalam memimpin pemerintahan agar Indonesia terbebas dari persoalan sampah.

“Makanya sampah menjadi prioritas kita. Dalam waktu satu tahun ini kita harus selesaikan masalah sampah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

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Setelah alam dan lingkungan terjaga, menurut Prabowo, akan menarik wisatawan mancanegara datang pelesiran ke Indonesia.

Maka dari itu, dia meminta setiap daerah, mulai level kecamatan hingga provinsi harus bisa mengembangkan destinasi pariwisata, termasuk budaya dan kearifan lokal.

Pohon tidak boleh ditebang sembarangan merupakan seruan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk meminta sungai harus bersih dari sampah.
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TAGS   Jawa Tengah semarang sampah Prabowo Subianto stasiun semarang tawang Sungai presiden prabowo pohon bersih

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